Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume Rampino galattico di Samsung

Arriva un'altra esclusiva skin Samsung all'interno di Fortnite Capitolo 2 e, questa volta, i giocatori potranno riuscire ad accaparrarsi gratuitamente l'intero set partecipando ad una speciale competizione.

Epic ha infatti confermato l'imminente arrivo della Coppa Galaxy 2.0, la quale avrà il via il prossimo 29 agosto 2021 e sarà dedicata esclusivamente a chi gioca su un dispositivo Android (sulle nostre pagine trovate la guida su come scaricare Fortnite Battaglia Reale su dispositivi Android e senza il Google Play Store) e che abbia un account di livello 30 con l'autenticazione a due fattori abilitata.

La competizione si svolgerà in partite individuali nella modalità a tempo Arsenale. Per chi non conoscesse la MAT in questione, si tratta di una modalità di gioco nella quale tutti i giocatori iniziano con le stesse armi dall'alto potenziale e ad ogni eliminazione tale arma viene sostituita da una con un potere d'attacco inferiore. A trionfare nel match è il giocatore che riesce a completare l'intera serie di uccisioni fino ad eliminare un avversario con quella peggiore. L'evento avrà una durata di tre ore, finestra temporale durante la quale gli utenti potranno partecipare ad un massimo di venticinque partite.

Ecco di seguito le modalità attraverso le quali i giocatori riceveranno punti nella Coppa Galaxy 2.0:

Vittoria reale: 7 punti

Eliminazioni: 1 punto

Partita giocata: 1 punto

Questi sono invece i dettagli sulle posizioni in classifica da raggiungere in ogni paese per aggiudicarsi il costume Rampino galattico, il dorso decorativo Mani della Galassia (reattivo) e la copertura Vortextual:

Europa: Migliori 11.250

NA-Est: Migliori 5.250

NA-Ovest: Migliori 2.000

Brasile (America Latina): Migliori 3.500

Asia_ Migliori 1.250

Medio Oriente: Migliori 1.000

Oceania: Migliori 750

Ad aggiudicarsi la sola copertura Vortextual saranno:

Europa: Migliori 22.500

NA-Est: Migliori 10.500

NA-Ovest: Migliori 4.000

Brasile (America Latina): Migliori 7.000

Asia: Migliori 2.500

Medio Oriente: Migliori 2.000

Oceania: Migliori 1.500

Chiunque riuscirà ad ottenere almeno 20 punti durante la competizione si porterà a casa lo spray Lamalattico. Va precisato che lo spray in questione resterà un'esclusiva del torneo, ma tutti gli oggetti del set (incluso il costume), potranno essere acquistati in un secondo momento all'interno del negozio oggetti, sebbene Epic Games non abbia fornito alcun dettaglio sulla data d'uscita di questi elementi.