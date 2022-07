Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume Xander e il suo set completo

Epic Games ha appena dato il via ad una nuova iniziativa grazie alla quale tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 3 possono completare una serie di semplici sfide e accaparrarsi l'esclusiva skin gratis Xander oltre all'intero set del personaggio.

Come partecipare a Presenta un amico

La distribuzione dei premi avverrà grazie alla seconda versione del programma Presenta un amico, iniziativa attraverso la quale i giocatori possono invitare altri utenti che non hanno giocato meno di due ore in una modalità di gioco standard della battle royale o di Zero costruzioni (singolo, coppie, terzetti o squadre) nel corso degli ultimi 30 giorni oppure che hanno appena creato un nuovo account su una qualsiasi piattaforma. Per prendere parte all'evento basta visitare il sito ufficiale dell'iniziativa ed effettuare l'accesso con le credenziali di un account Epic Games, dopodiché si possono seguire le istruzioni a schermo per invitare un giocatore presente nella lista amici che soddisfi i requisiti elencati poco sopra.

Come completare le sfide e sbloccare Xander gratis

A questo punto, potrete accedere ad una serie di cinque diverse sfide da completare seguendo le regole. Il primo incarico si completerà semplicemente prendendo parte all'evento e i restanti andranno portati a termine al fianco del giocatore che avete invitato. Sappiate che non è possibile in alcun modo modificare il compagno in corso d'opera e, nel caso in cui vogliate passare ad un altro amico, dovrete ripetere tutte le sfide a partire dalla seconda.

Ecco di seguito l'elenco completo degli incarichi di Presenta un amico:

Incarico 1: Crea un collegamento - Ricompensa: Spray "Doppio pareggio"

Incarico 2: Gioca una partita a Fortnite con un invitato - Ricompensa: Copertura per armi e veicoli "Oasi immortale"

Incarico 3: Posizionati sei volte nella Top 10 con il tuo invitato - Ricompensa: Dorso decorativo "Vento dell'isola"

Incarico 4: Elimina 45 avversari con il tuo invitato - Ricompensa: Piccone "Vento dell'isola"

Incarico 5: Ottieni 60 o più livelli per conto tuo e aspetta che il tuo invitato ne ottenga altrettanti - Ricompensa: Costume Xander

Va precisato che l'ultima sfida non richiede che i due giocatori trascorrano del tempo in partita insieme ed è possibile che ciascuno di essi giochi per conto proprio fino al raggiungimento del 60° livello dell'account. Sappiate che il livello dell'account non corrisponde a quello della stagione ed è possibile consultare il livello del vostro profilo dalla schermata Carriera nei menu di gioco. I 60 livelli vanno scalati a partire dal momento in cui si sblocca la sfida e, se ad esempio siete al livello 120, dovrete raggiungere il livello 180 per ottenere la skin.

L'iniziativa resterà attiva per un bel po' di tempo e le iscrizioni chiuderanno il prossimo 11 gennaio 2023 alle ore 5:59 del fuso orario italiano. Le sfide, invece, si potranno completare fino al 20 febbraio 2023 alla stessa ora.

