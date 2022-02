Fortnite skin gratis: come sbloccare i costumi di Bruno Mars e Anderson .Paak

Oltre ad aver finalmente sbloccato la skin di Fondazione in Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha oggi annunciato anche l'arrivo di due costumi che si aggiungeranno a quelli della Serie d'Icone del battle royale, ovvero Bruno Mars e Anderson .Paak dei Silk Sonic. Come spesso accade per i costumi speciali, anche questi si potranno sbloccare gratis.

Per celebrare infatti l'annuncio delle due nuove skin dedicate a personalità del mondo della musica, il team di sviluppo del gioco ha svelato che la prossima settimana si terrà nel battle royale gratis la Coppa Silk Sonic, un evento competitivo che permetterà ai giocatori più abili di tutti i paesi di competere e aggiudicarsi entrambe le skin senza costi aggiuntivi. La competizione riguarda la modalità a Coppie e si terrà nel pomeriggio del prossimo lunedì 7 febbraio 2022. Il funzionamento della Coppa Silk Sonic è il solito di tutte le competizioni: nell'arco di circa tre ore i giocatori potranno prendere parte a dieci diverse partite e accumulare quanti più punti possibili per scalare le classifiche del proprio paese. Ovviamente non sarà possibile trovare un compagno tramite matchmaking e le squadre andranno formate prima di ricercare una partita.

Ecco i criteri attraverso i quali verranno assegnati i punti:

1° posto (Vittoria Reale): 25 punti

2° posto: 22 punti

3° posto: 20 punti

4° posto: 18 punti

5° posto: 17 punti

6° posto: 16 punti

7° posto: 15 punti

8° posto: 14 punti

9° posto: 13 punti

10° posto: 12 punti

11° posto: 11 punti

12° posto: 10 punti

13° posto: 9 punti

14° posto: 8 punti

15° posto: 7 punti

16° posto: 6 punti

17° posto: 5 punti

18° - 19° posto: 4 punti

20º - 21º posto: 3 punti

22° - 23° posto: 2 punti

24º - 25º posto: 1 punto

A questi punti per il piazzamento va aggiunto un punto per ciascuna eliminazione effettuata nel corso del match.

Di seguito trovate quali saranno le posizioni in classifica da raggiungere in ogni paese per ottenere gratuitamente sia la skin che il dorso decorativo di "Bruno Mars" e "Anderson .Paak":

Europa: dal 1° al 1.250° posto

dal 1° al 1.250° posto NA est: dal 1° al 650° posto

dal 1° al 650° posto NA ovest: dal 1° al 250° posto

dal 1° al 250° posto Brasile: dal 1° al 500° posto

dal 1° al 500° posto Asia: dal 1° al 125° posto

dal 1° al 125° posto Oceania: dal 1° al 125° posto

dal 1° al 125° posto Medio Oriente: dal 1° al 125° posto

Come già accaduto con la Coppa Thanos, anche in questa occasione tutti i giocatori che prenderanno parte all'evento potranno aggiudicarsi una ricompensa gratuita a prescindere dal posizionamento in classifica. Basterà infatti accumulare 8 punti per ricevere senza costi aggiuntivi lo Spray estetico di gioco "Silk Sonic".

Va infine precisato che, come in ogni competizione organizzata da Epic Games per il suo battle royale gratis, potranno partecipare esclusivamente i giocatori che possiedono un account di Fortnite Capitolo 3 protetto dall'autenticazione a due fattori (2FA).

Avete già visto le nuove skin di Marshmello in Fortnite?