Fortnite skin gratis: come sbloccare i costumi Krisabelle e Bananita Polare

Sebbene sia ancora disponibile la skin gratis Blizzabelle nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, Epic Games ha deciso di fare altri doni alla propria community e, tra questi, vi sono altri due costumi che si possono riscattare in maniera completamente gratuita durante le festività natalizie.

Le due skin di cui stiamo parlando fanno parte delle tantissime ricompense gratis dell'evento Mezz'Inverno e, a differenza di tutti gli altri oggetti, non è possibile ottenere in maniera immediata. Non preoccupatevi però, dal momento che in questo caso non occorre completare difficili sfide o accedere al negozio da piattaforme specifiche, poiché i costumi in questione sono gratuiti per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 3 senza limitazioni di alcun tipo.

Per chi non sapesse cos'è Mezz'Inverno, si tratta dell'evento a tema natalizio del battle royale targato Epic Games, il cui ultimo aggiornamento non solo ha introdotto una serie di sfide che permettono di ottenere un dorso decorativo e un deltaplano gratis, ma anche un'esclusiva schermata nel menu principale che consente di accedere al Rifugio: in questo particolare luogo i giocatori possono spacchettare ogni giorno un nuovo regalo selezionandone uno qualsiasi tra tutti quelli che si trovano nella schermata. Come avrete quasi sicuramente notato, sia nel gruppo di regali a sinistra che tra i regali a destra sono presenti dei pacchi molto più grandi degli altri con la dicitura "From: Fresh Aura" che il giocatore non può ancora aprire. Si tratta proprio delle skin Krisabelle e Bananita Polare, ovvero la versione 'Standard' di Blizzabelle e un'altra variante della bizzarra banana, questa volta completamente di ghiaccio. Il pacchetto di Krisabelle, sulla sinistra, potrà essere aperto solo quando verranno aperti tutti gli altri e bisognerà attendere quindi ancora qualche giorno. Il pacco di Bananita Polare è invece quello sulla destra parzialmente coperto dal ghiaccio: in questo caso bisognerà aspettare che il rivestimento si sciolga e potrebbero volerci solo pochi giorni prima che il team di sviluppo ne consenta l'apertura.

In attesa che i giocatori possano ottenere le due skin gratis, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come scaldarsi accanto al ceppo natalizio di Rifugio Confortevole in Fortnite Capitolo 3.