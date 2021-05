Fortnite skin gratis: come sbloccare Deathstroke Zero e le sue Katane

Dopo il debutto di Deadpool, un altro celebre mercenario del mondo dei supereroi sta per invadere il battle royale di Epic Games. Confermando i rumor delle ultime settimane, infatti, Deathstroke sta per arrivare sull'isola di Fortnite Capitolo 2 e i giocatori possono sbloccarlo gratuitamente.

Deathstroke Zero, versione inedita del personaggio DC Comics che presto potremo apprezzare in Fortnite X Batman Punto Zero, potrà infatti essere ottenuto senza costi aggiuntivi dai giocatori che prenderanno parte alla Coppa Deathstroke e riusciranno ad accumulare abbastanza punti. L'evento competitivo in questione avrà il via il prossimo giovedì 27 maggio 2021 e l'orario d'inizio verrà svelato a breve nel calendario degli eventi presente nei menu del battle royale. L'evento consiste in un massimo di 10 partite nella modalità Solo che si possono avviare nell'arco di 3 ore. I partecipanti devono aver raggiunto il livello account 30 o superiore e aver attivato l'autenticazione a due fattori.

Ecco di seguito la tabella relativa a come ottenere punti durante la competizione:

Vittoria reale (1° posto): 30 punti

2° posto: 25 punti

3° posto: 22 punti

4° posto: 20 punti

5° posto: 19 punti

6° posto: 17 punti

7° posto: 16 punti

8° posto: 15 punti

9° posto: 14 punti

10° posto: 13 punti

11° - 15° posto: 11 punti

16° - 20° posto: 9 punti

21° - 25° posto: 7 punti

26° - 30° posto: 5 punti

31° - 35° posto: 4 punti

36°-40° posto: 3 punti

41° - 50° posto: 2 punti

51° - 75° posto: 1 punto

Ciascuna eliminazione: 1 punto

Queste sono invece le posizioni in classifica che riceveranno Costume, dorso decorativo e piccone "Deathstroke Zero" gratuitamente:

Europa: 1° - 4.500°

1° - 4.500° NA Est: 1° - 2.000°

1° - 2.000° NA Ovest: 1° - 1.000°

1° - 1.000° Brasile: 1° - 1.000°

1° - 1.000° Asia: 1° - 500°

1° - 500° Oceania: 1° - 500°

1° - 500° Medio Oriente: 1° - 500°

Proprio come nel caso della Coppa Beast Boy di qualche settimana fa, anche questa volta gli sviluppatori hanno deciso di inserire un secondo premio che i giocatori possono sbloccare molto più facilmente e che sarà disponibile esclusivamente per coloro i quali prendono parte alla Coppa Deathstroke: tutti i partecipanti che otterranno 8 punti o più, infatti, riceveranno in forma gratuita lo spray "Slade ti guarda".

Nel caso in cui non doveste riuscire ad ottenere il costume, sappiate che potrete acquistarlo con i vostri V-Buck nel negozio oggetti il prossimo 1 giugno 2021 e tutti coloro i quali inseriranno il codice incluso nel numero 4 di Fortnite x Batman Punto Zero, attualmente disponibile al preorder su Amazon, potranno ricevere uno sconto sul bundle e il codice per ottenere gratis il deltaplano di Deathstroke.

A proposito di contenuti gratuiti, avete già letto la nostra guida con i consigli su come ottenere il bundle Ombre di strada e sbloccare la skin Rubino Ombra gratis in Fortnite?