Fortnite skin gratis: come sbloccare Naomi Osaka e il suo set

Epic Games ha annunciato l'arrivo di una nuova skin per la Serie d'Icone di Fortnite Capitolo 3 e, come accade sempre più spesso, verrà data ai giocatori del battle royale gratis l'opportunità di sbloccare gratuitamente sia il costume che gli oggetti appartenenti al suo set.

Per accaparrarsi questi elementi cosmetici, i giocatori dovranno partecipare alla Coppa Naomi Osaka, il nuovo torneo competitivo di Fortnite che si terrà nel pomeriggio del prossimo mercoledì 2 marzo 2022. Il funzionamento dell'evento è quello di tutte le competizioni ufficiali del titolo Epic: ai giocatori verrà concessa la possibilità di completare un massimo di dieci partite nella modalità in Singolo nell'arco di tre ore, così da accumulare punti e scalare le classifiche. Per quello che riguarda gli orari dell'evento in Italia, sarà necessario attendere informazioni più precise nel calendario in game.

Ecco di seguito i criteri attraverso i quali si potranno accumulare punti nel corso della competizione ufficiale:

1° posto (Vittoria Reale): 30 punti

2° posto: 25 punti

3° posto: 22 punti

4° posto: 20 punti

5° posto: 19 punti

6° posto: 17 punti

7° posto: 16 punti

8° posto: 15 punti

9° posto: 14 punti

10° posto: 13 punti

11° - 15° posto: 11 punti

16° - 20° posto: 9 punti

21° - 25° posto: 7 punti

26° - 30° posto: 5 punti

31° - 35° posto: 4 punti

36°-40° posto: 3 punti

41° - 50° posto: 2 punti

51° - 75° posto: 1 punto

Eliminazioni: 1 punto

Questi sono invece i dettagli sulle posizioni da raggiungere per ricevere il costume "Naomi Osaka" con lo stile extra "Naomi Osaka Sacerdotessa oscura", il piccone "Racchetta regale" e il dorso decorativo "Racchetta ForgiaPortali":

Europa: dal 1° al 2.500° posto

dal 1° al 2.500° posto NA est: dal 1° al 1.250° posto

dal 1° al 1.250° posto NA ovest: dal 1° al 500° posto

dal 1° al 500° posto Brasile: dal 1° al 1.000° posto

dal 1° al 1.000° posto Asia: dal 1° al 250° posto

dal 1° al 250° posto Oceania: dal 1° al 250° posto

dal 1° al 250° posto Medio Oriente: dal 1° al 250° posto

Anche questa volta verrà distribuito un premio extra in maniera completamente gratuita a tutti coloro i quali prenderanno parte all'evento e riusciranno ad accumulare un minimo di otto punti. Il premio in questione consiste nello spray estetico di gioco "Ace proibito", che sarà quindi molto semplice da ottenere da parte dei giocatori.

Ovviamente saranno fondamentali alcuni requisiti per poter partecipare: gli utenti dovranno infatti disporre di un account sul quale è stato abilitato correttamente il sistema di autenticazione a due fattori (2FA) e con un livello account pari o superiore a 50 (il livello account può essere consultato nella scheda Carriera all'interno di Fortnite).

Sapevate che è in arrivo un nuovo fumetto di Fortnite a tema Marvel contenente i codici per sbloccare altri costumi gratis?