Fortnite skin gratis: come sbloccare Thanos e il dorso decorativo Guanto dell'Infinito

Ancora una volta Epic Games ha deciso di creare una competizione di Fortnite Capitolo 2 per consentire ai giocatori più abili di ottenere gratuitamente una delle prossime skin in arrivo nel negozio. Questa volta il protagonista è Thanos, il celebre villain di Avengers: Endgame.

La nuova skin del personaggio Marvel potrà essere sbloccata senza costi aggiuntivi dai giocatori che prenderanno parte alla Coppa Thanos e riusciranno ad accumulare abbastanza punti da occupare le posizioni più alte nella propria regione. L'evento competitivo in questione avrà il via il prossimo lunedì 21 giugno 2021 e l'orario d'inizio verrà svelato a breve nel calendario degli eventi presente nei menu del battle royale. L'evento consiste in un massimo di 10 partite nella modalità Coppie che si possono avviare nell'arco di 3 ore: va precisato che non esiste la possibilità di trovare un partner tramite matchmaking ed è quindi obbligatorio avviare la partita con la squadra già formata. Per partecipare, inoltre, i giocatori devono disporre di un account Epic di livello 30 o superiore con l'autenticazione a due fattori correttamente abilitata.

Ecco di seguito la tabella relativa a come ottenere punti durante la competizione:

Vittoria reale (1° posto): 42 punti

2° posto: 36 punti

3° posto: 32 punti

4° posto: 30 punti

5° posto: 29 punti

6° posto: 28 punti

7° posto: 27 punti

8° posto: 26 punti

9° posto: 25 punti

10° posto: 24 punti

11° posto: 23 punti

12° posto: 22 punti

13° posto: 21 punti

14° posto: 20 punti

15° posto: 19 punti

16° posto: 18 punti

17° posto: 17 punti

18° posto: 16 punti

19° posto: 15 punti

20° posto: 14 punti

21° posto: 13 punti

22° posto: 12 punti

23° posto: 11 punti

24° posto: 10 punti

25°-29° posto: 9 punti

30°-34° posto: 6 punti

35°-39° posto: 3 punti

40°-44° posto: 2 punti

45°-50° posto: 1 punto

Ciascuna eliminazione: 1 punto

Queste sono invece le posizioni in classifica che riceveranno il costume "Thanos" e dorso decorativo "Guanto dell'Infinito" per Fortnite ispirati al film Marvel Studios Avengers: Endgame gratuitamente:

Europa: 1° - 3.375°

1° - 3.375° NA Est: 1° - 1.575°

1° - 1.575° NA Ovest: 1° - 600°

1° - 600° Brasile: 1° - 1.050°

1° - 1.050° Asia: 1° - 375°

1° - 375° Oceania: 1° - 225°

1° - 225° Medio Oriente: 1° - 300°

Proprio come nel caso della Coppa Deathstroke di qualche settimana fa, Epic Games ha voluto inserire nella competizione anche un piccolo premio "gratuito" che i giocatori possono ottenere partecipando all'evento. Basterà infatti accumulare solo 8 punti per ottenere lo spray estetico "Thanos ti guarda!", il quale verrà inviato all'armadietto dei giocatori che soddisferanno questo requisito nei giorni successivi al termine della Coppa Thanos.

Nel caso in cui non doveste riuscire ad ottenere il costume, sappiate che potrete acquistarlo con i vostri V-Buck nel negozio oggetti nei giorni successivi con gli altri elementi del set Marvel.