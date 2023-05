Fortnite skin gratis: come scaricare e sbloccare il ricco pacchetto Incarichi Gelidi

Come ogni anno, anche questa volta Epic Games ha accompagnato l'inizio dei saldi di maggio con un generoso regalo per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 4. Stiamo parlando del Pacchetto incarichi Gelidi gironi, che può essere riscattato senza costi aggiuntivi su tutte le piattaforme.

Qui sotto trovate la lista dei contenuti del bundle e gli obiettivi da completare per ottenerli:

Piccone Furia glaciale - Incarico: Ottieni 5 livelli account

Copertura Congelata - Incarico: Ottieni 20 livelli account

Dorso decorativo Oculara glaciale - Incarico: Ottieni 35 livelli account

Costume Desdemona infernale - Incarico: Ottieni 50 livelli account

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sulle varie piattaforme:

In alternativa, potete riscattare il bundle direttamente dal negozio oggetti del battle royale gratis, così da procedere allo sblocco degli oggetti anche su Nintendo Switch, Android e le varie piattaforme di gaming in cloud. Una volta effettuato il riscatto, verranno aggiunti tutti gli incarichi al menu principale e potrete così tenere traccia dei vari progressi tra una partita e l'altra.

Gli incarichi per ottenere tutti gli elementi estetici facenti parte del pacchetto andranno portati a termine entro e non oltre le ore 17:00 del prossimo 8 agosto 2023 e, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, saranno sufficienti circa 25 ore di gioco. Epic Games ha anche specificato che questi contenuti, proprio come quelli dei bundle pubblicati negli anni precedenti, non sono esclusivi e in futuro potrebbero approdare nel negozio oggetti, così che gli utenti possano acquistarli in cambio di V-Bucks.

Sapevate che Miles Morales e Spider-Man 2099 stanno per arrivare in Fortnite Capitolo 4 con tanto di evento che riporterà nel battle royale lo spara-ragnatela mitico? Vi ricordiamo inoltre che è ufficialmente disponibile la