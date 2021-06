Fortnite skin gratis: disponibile il nuovo pacchetto per gli utenti PS Plus

Continua l'ormai tradizionale appuntamento con i pacchetti gratuiti di Fortnite Capitolo 2 sul PlayStation Store, dal momento che in occasione del lancio della Stagione 7 è stato pubblicato un bundle contenente anche un costume gratis per tutti gli abbonati al PlayStation Plus.

Come tutti i restanti pacchetti, solo gli abbonati al servizio Sony possono visitare la pagina del prodotto sullo store digitale PlayStation e aggiungere l'oggetto alla raccolta senza alcun costo aggiuntivo.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel pacchetto:

Costume Riparatore

Dorso decorativo Giudizio finale

Questo è invece il link per effettuare il download del bundle e aggiungerlo alla raccolta sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5:

La peculiarità di questi oggetti consiste nel fatto che, se si utilizza il nuovo dorso decorativo con il piccone incluso nell'ultimo pacchetto gratuito per gli utenti PS Plus, il personaggio estrarrà le spade dallo zaino per utilizzarle come strumento da raccolta. Va precisato inoltre che gli oggetti possono essere utilizzati su tutte le piattaforme dopo il riscatto come tutti gli altri contenuti esclusivi. Questo significa che basta aggiungere il bundle all'account e avviare il gioco una sola volta su PlayStation 4 o PlayStation 5 per sbloccare i contenuti e renderli disponibili su tutte le piattaforme associate allo stesso account Epic Games.

