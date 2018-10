Fortnite: skin di Halloween e altri oggetti scoperti con il data mining della patch 6.01

Non è un mistero che Fortnite si stia preparando a festeggiare Halloween e una nuova conferma arriva dal data mining della patch 6.01 diffusa questa mattina. Analizzando il codice sorgente dell'aggiornamento sono state scoperte nuove skin e oggetti a tema.

Tra i tanti segnaliamo i costumi Straw Ops e Hey Man, gli alianti Dark Glyph e Field Wraith, due dorsi (Hay Nest e Birdhovel) e l'Emote T-Pose, gli oggetti in questione dovrebbero fare a loro comparsa nel negozio in-game durante la prossima settimana.

Nessun accenno invece alla skin Skull Trooper che alcuni rumor vorrebbero tornare proprio in tempo per Halloween, dopo essere stata distribuita solamente per poche ore durante l'evento dello scorso anno, quando Fortnite non aveva ancora raggiunto il picco di popolarità attuale.

L'aggiornamento 6.1 di Fortnite ha introdotto le Trappole Congelanti e nuove opzioni di personalizzazione per il Parco Giochi, mentre presto dovrebbe fare la sua comparsa anche la modalità a tempo limitato Domina la Discoteca, domani invece prenderanno il via le Sfide della Settimana 2.