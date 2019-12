Fortnite: la skin di Kylo Ren arriva nel negozio; ultimi giorni per le sfide di Star Wars

Prosegue l'evento di Star Wars in Fortnite, che ha preso il via lo scorso sabato per celebrare l'arrivo di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker nelle sale di tutto il mondo.

Come ampiamente preannunciato dai leak, questa notte il negozio della Battaglia Reale ha dato il benvenuto alla skin di Kylo Ren, che essendo di qualità Epica viene venduta al prezzo di 1.500 V-Buck. Il debutto del Leader Supremo è stato inoltre accompagnato dall'arrivo della skin di Zorii Bliss (epica, 1.500 V-Buck), un nuovo personaggio introdotto nell'Episodio IX.

Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che l'evento di Star Wars in Fortnite si avvia verso la sua conclusione. Avete tempo fino a lunedì 23 dicembre per portare a termine le sfide proposte, ovvero:

Infliggi danni con una spada laser (0/100)

Alza il tuo stendardo per catturare il luogo dello schianto di un TIE Fighter (0/1)

Blocca danni con una spada laser (0/50)

Eliminazione di uno Stormtrooper con una spada laser, o da una distanza superiore di 100 m (0/1)

Infliggi danni con il Blaster del Primo Ordine ai nemici oppure agli Stormtrooper del Primo Ordine (0/200)

In palio ci sono uno stendardo di Star Wars, il dorso decorativo Primo Ordine e l'emote e Jedi Training. Prima di salutarvi, segnaliamo che è tornato disponibile lo split-screen in Fortnite su PlayStation 4 e Xbox One.