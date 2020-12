Fortnite: la skin di Master Chief è disponibile, in arrivo anche Daryl e Michonne da TWD

Tra un annuncio e l'altro ai The Game Awards 2020 ha fatto il proprio debutto anche una coppia di trailer a tema Fortnite Capitolo 2, grazie alla quale Epic Games ha svelato al pubblico due nuove collaborazioni.

La prima, già anticipata dai dataminer, riguarda Halo ed è già disponibile nel gioco: gli utenti possono infatti acquistare un intero set di oggetti dedicati alla celebre serie Microsoft, singolarmente o in un bundle venduto a poco più di 2.000 V-Buck e contenente la skin di Master Chief, uno strumento da raccolta, un'emote, un deltaplano e un dorso decorativo. Nei prossimi giorni sarà anche possibile entrare nella modalità Creativa e giocare la mappa realizzata da Atlas Creative, la quale propone il classico Cattura la bandiera.

Non è però finita qui, poiché il secondo trailer annuncia che il prossimo 16 dicembre 2020 anche The Walking Dead si unirà a Fortnite Capitolo 2. L'Agente Jonesy, in cerca di nuovi cacciatori, è infatti finito nell'universo della celebre serie televisiva e ha chiamato in aiuto due dei personaggi più amati: Daryl Dixon, armato di doppi pugnali, e Michonne, la spadaccina che affetta zombi con la katana. Purtroppo in questo caso non sappiamo quali saranno gli oggetti inclusi nel set e dovremo attendere la prossima settimana per scoprirlo.