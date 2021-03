Fortnite: skin Milite Trinty gratis per i migliori giocatori della Sfida Fortnite Trinity!

Epic Games ha annunciato che il 14 marzo 2021 si svolgerà la Sfida Fortnite Trinity, un nuovo torneo per terzetti nella regione server EU organizzato in collaborazione con WindTre.

I giocatori di Fortnite sono invitati a saltare sul Bus della Battaglia con il proprio terzetto e giocare fino a dieci partite nella finestra torneo di 3 ore. I migliori terzetti della regione EU sbloccheranno il nuovo costume Milite Trinity, caratterizzato da due differenti stili

La Sfida Fortnite Trinity sarà aperto a tutti i giocatori della regione europea su Android, PC e console. I migliori 3.333 terzetti sbloccheranno il nuovo costume Milite Trinity (visibile in apertura), e tutti coloro che prenderanno parte ad almeno cinque partite otterranno le emoticon Impatto Trinity e Sovraccarico Trinity. La Sfida Trinity prenderà il via alle 15:00 di domenica 14 marzo e sarà raggiungibile dalla scheda Competi nella regione server EU. Tenete presente che è obbligatorio avere l'autenticazione a due fattori attiva per partecipare all'evento.

Non potete partecipare alla Sfida Trinity? Non temete, il nuovo costume verrà messo in vendita nel negozio di gioco prossimamente. Segnaliamo inoltre che da oggi è possibile usare l'addebito diretto all'operatore telefonico per acquistare V-buck su PC e il pagamento diretto Epic su Android tramite WindTre in Italia. Ne approfittiamo per segnalare che in Fortnite potete sbloccare gratis anche la skin Cyprus Nell.