Fortnite: la skin Neo Versa arriva in bundle con PlayStation 4

A distanza di un mese dal suo avvistamento da parte dei dataminer, la skin Neo Versa di Fortnite Battaglia Reale è stata finalmente annunciata come parte di un nuovo bundle contenuto in alcuni specifici modelli di PlayStation 4 e relativi accessori.

All'interno del pacchetto troverete il particolare costume Neo Versa, il suo dorso decorativo Neoff Range e un pacchetto di 500 o 2.000 V-Buck (varia in base al prodotto acquistato) che andranno sbloccati tramite il completamento di alcuni semplici obiettivi. In maniera simile a quanto visto col Bomber Royale, il codice per scaricare l'intero pacchetto è contenuto non solo nelle confezioni di alcuni modelli di PlayStation 4, ma anche in quelli del Dualshock 4 e del Premium Wireless Surround Headset, ovvero le cuffie ufficiali Sony. Per chi non lo sapesse, Neo Versa non è altro che una colorazione alternativa di uno dei costumi apparsi qualche settimana fa nel negozio per la prima volta, il cui colore principale era il rosso.

Attualmente la promozione sembra essere valida esclusivamente in territorio giapponese, ma siamo sicuri che nel corso dei prossimi giorni Epic Games annuncerà il suo arrivo anche in Europa. Non ci resta quindi altro da fare che attendere nuovi dettagli sull'offerta.

Avete già dato un'occhiata alle nuove coperture di Fortnite? Pare inoltre sia in arrivo un timer per il nuovo evento di Fortnite, nel quale il mostro si scontrerà con l'enorme robot.