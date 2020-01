Fortnite: la skin di Ninja è disponibile, ecco come ottenerla

La skin di Ninja per Fortnite è ora disponibile nel negozio in-game di Epic e potrà essere acquistate fino al 19 gennaio, trascorso il periodo indicato l'outfit non potrà più essere ottenuto in alcun modo e diventerà probabilmente uno costumi più rari ed ambiti.

Il pacchetto Fortnite x Ninja include quattro oggetti: un costume, un dorso, l'emote Pon Pon e il piccone Doppia Katana, la skin oltretutto è disponibile in quattro diverse varianti cromatiche. Se siete interessati ad acquistare questo bundle affrettatevi prima che sia troppo tardi, come detto, una volta scaduto il termine del 19 gennaio la skin non potrà più essere acquistata in alcun modo.

Nella notte il celebre streamer ha fornito ai suoi spettatore un codice per ottenere gratis la skin, utilizzando il codice "-- NINJA --" un fortunato giocatore ha potuto riscattare il pacchetto a costo zero, tutti gli altri invece dovranno necessariamente passare per il negozio in-game di Fortnite. Nel momento in cui scriviamo il costo non è stato reso noto, con ogni probabilità la skin di Ninja avrà un prezzo compreso tra il 1.500 e i 2.000 V-Buck, circa 15/20 euro al cambio attuale.