Fortnite: la skin di orsetto e tanto altro nelle novità del negozio di martedì 2 aprile

Dopo l'abbuffata di pesci d'Aprile si torna alla normalità, e su Fortnite la normalità prevede che lo shop in-game si aggiorni quotidianamente. Anche oggi dunque, il 2 Aprile, arriva una valanga di novità acquistabili a suon di V-Bucks, tra cui la skin da orsetto e tanto altro ancora.

L'outfit leggendaria, che vi trasformerà in una sorta di gigantesco orso rosa di peluche, costa 2000 V-Bucks e si chiama Cuddle Team Leader, ed è accompagnata dalle skin Plague e Scourge, piuttosto inquietanti, che invece sono di grado epico e dunque in vendita al prezo di 1500 V-Bucks.

Ma un vestito da orso non sarebbe completo senza un glider a tema, no? Dunque ecco il glider Cuddle Cruiser, che insieme al piccone Cuddle Paw rappresenta il trio completo per le vostre giocate coccolose.

Sono presenti poi il glider Lamplight e il piccone Herald's Wand, mentre tra i daily sales ci sono le danze Electro Shuffle e Fancy Feet, le skin Insight e Bullseye, il piccone Batsickle e il glider Targeted.

Tutte le novità le potete vedere in anteprima nel link della fonte e nel tweet in calce alla news. Ricordiamo come al solito che l'aggiornamento dello shop sarà online a mezzogiorno, ora italiana, e che le modifiche apportate dagli oggetti sono puramente estetiche e dunque non concedono alcun vantaggio in battaglia.

Nel frattempo l'elicottero di Fortnite continua a spostarsi, e in attesa che venga rivelato il mistero, sono in arrivo nuovi contenuti in un aggiornamento di Fortnite che sarà online nella giornata di oggi.