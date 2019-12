Fortnite: la skin Pescesecco torna nel negozio, assieme ad una nuova emote

Puntualissimo come sempre, il negozio di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato con una nuova selezione di oggetti, che comprende anche una simpatica novità. Scopriamo assieme cos'ha in serbo per noi oggi 28 dicembre.

Tanto per cominciare, è tornato in vendita il caratteristico costume Pescesecco, che essendo di qualità rara è offerto a 1.200 V-Buck. Presenti all'appello anche le skin Aura (non comune, 800 V-Buck), Gilda (non comune, 800 V-Buck), Sofia (epica, 1.500 V-Buck) e John Wick (leggendaria, 2.000 V-Buck), queste ultime due ispirate alle pellicole con protagonista Keanu Reeves. Tra gli altri oggetti in vendita spicca invece la nuova emote A Orologeria (rara, 500 V-Buck), che potete ammirare in azione nella breve clip che abbiamo allegato in basso.

Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi prenderà il via l'undicesimo giorno dell'evento Mezz'Inverno di Fortnite, che porterà con sé una nuova sfida e un'altra arma Fuori Magazzino. Mentre impazzano delle bufere di neve sull'isola battle royale del Capitolo 2, i sempre attivissimi data miner hanno scoperto i primi dettagli sull'evento di Capodanno 2020 di Fortnite, che non dovrebbe discostarsi molto da quello che ha salutato l'arrivo dell'anno che sta per volgere al termine.