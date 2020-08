Fortnite: skin, picconi, dorsi e coperture, i nuovi oggetti estetici in arrivo da oggi

Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline, il gioco di Epic Games è in manutenzione per permettere agli sviluppatori di pubblicare l'aggiornamento 13.40 che introdurrà le auto. Ma non solo perchè i dataminer hanno già svelato alcuni dei nuovi oggetti estetici in arrivo.

Emergono in questi minuti i contenuti nascosti nel codice sorgente dell'aggiornamento 13.40 di Fortnite in arrivo questa mattina, presumibilmente entro mezzogiorno. Ecco quindi le nuove skin, dorsi, coperture e tutto quello che possiamo aspettarci. In calce trovate le immagini dei nuovi contenuti estetici, inoltre è stato svelato anche un nuovo bundle, attualmente senza nome.

Nessun dettaglio per quanto riguarda il debutto delle auto in Fortnite, le macchine arriveranno oggi al termine delle operazioni di manutenzione ma i dataminer non hanno ancora scoperto contenuti a tema nel codice del nuovo aggiornamento, dunque non ci resta che attendere la fine della mattinata per saperne di più sui contenuti in arrivo. Tra le immagini scoperte anche quella del Piccone Spacca Pugni di Hulk, legato alla Beta di Marvel's Avengers al via venerdì 7 agosto.

La lista degli oggetti estetici diffusa da leaker e dataminer è come sempre provvisoria e non è chiaro quando i contenuti verranno resi disponibili, il fatto che i file siano presenti nel codice sorgente non implica necessariamente una pubblicazione immediata degli stessi.