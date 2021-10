Fortnite: skin e picconi gratis nel prossimo evento Presenta un amico

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato dai dataminer un nuovo sito a tema Fortnite Capitolo 2 dedicato all'evento a tempo Presenta un amico, il quale permetterà ai giocatori di sbloccare numerose ricompense in maniera completamente gratuita.

L'evento web consente agli utenti del battle royale di invitare un amico poco attivo per spronarlo a giocare nuovamente e, nel frattempo, ottenere tante ricompense gratis tra le quali vi è anche una skin esclusiva.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense dell'evento:

Schermata di caricamento estetica "Ingorgo"

Copertura estetica "Iridescente"

Deltaplano estetico "Ali iridescenti"

Piccone estetico "Bastone della guida"

Costume estetico "Asso Arcobaleno"

L'iscrizione al sito ufficiale è molto veloce e contiene tutte le informazioni utili per invitare un amico e completare le varie sfide utili per sbloccare ogni singola ricompensa che trovate nell'elenco.

In attesa di scoprire quando le ricompense verranno distribuite a coloro i quali prenderanno parte all'evento, vi ricordiamo che a breve uscirà il fumetto Fortnite Fondazione contenente un codice per riscattare la skin gratis del Batman che Ride. Avete già visto le skin a tema Resident Evil in Fortnite?