Fortnite Skin: ancora a rischio la promozione Honor Guard!

Non c'è pace per la promozione Honor Guard Skin di Fortnite: hacker e leaker sembrano aver trovato nuovamente il modo di generare illegalmente codici per ottenere gratis un numero illimitato di costumi... l'offerta potrebbe essere nuovamente sospesa?

La skin Honor Guard è disponibile in esclusiva per gli acquirenti dello smartphone Honor View 20, la promozione è andata online a metà febbraio ed è stata poi sospesa immediatamente proprio perchè alcuni utenti avevano generato milioni di codici illegalmente.

L'offerta è tornata online a marzo ed è stata sospesa per la seconda volta proprio per lo stesso motivo, infine la Skin Honor Guard di Fortnite è tornata online pochissime ore fa e sembra che nuovamente stiano circolando centinaia di migliaia di codici illegali, venduti su eBay e altri store con prezzi a partire da dieci dollari.

Non è un problema di poco conto, considerando che la skin in questione dovrebbe essere esclusiva assoluta dei possessori di Honor View 20, sembra però che Epic Games non riesca a trovare un metodo sicuro per riscattare il codice associato allo smartphone. Tutte le skin riscattate legalmente sono state rimosse dagli account dei possessori, nonostante questi abbiano acquistato regolarmente lo smartphone. Assisteremo ad un nuovo stop alla promozione?