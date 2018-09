Fortnite: la skin Royal Bomber sta per diventare molto meno rara

Quella del Royal Bomber è senza ombra di dubbio una delle skin più ricercate dai collezionisti di oggetti di Fortnite Battaglia Reale.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Royal Bomber è un costume del titolo Epic Games che può essere ottenuta esclusivamente acquistando il bundle che include una PlayStation 4 Slim da 500GB, un disco con Fortnite Salva il Mondo e un codice per ottenere la skin e 500 V-Buck da spendere nel negozio di gioco. Inutile dire che l'esclusività di questa skin ha spinto molti utenti ad acquistare il bundle e vendere il codice al suo interno a prezzi folli. Fortunatamente, però, questa situazione potrebbe finire molto presto. Nei listini di Gamestop USA è stato avvistato un nuovo bundle che, al prezzo di 59,99$, includerà un controller DualShock 4 V2 e un codice per sbloccare la skin e 500 V-Buck. L'uscita del pacchetto è prevista per il 14 settembre 2018 in territorio nordamericano e non è ancora chiaro che Sony lo renderà disponibile anche in Europa.

Vi ricordiamo che è accaduto qualcosa di molto simile anche con la skin Galaxy, che può essere ottenuta solo da chi acquista un Samsung Galaxy Note 9 o Tab S4. Alcuni utenti hanno infatti messo all'asta il costume a cifre folli su eBay, mentre altri hanno preso d'assalto le postazioni demo Samsung.