Fortnite: una skin e una schermata di caricamento gratis con i nuovi Twitch Drops

Come accade abitualmente da anni, anche oggi Epic Games ha dato il via ad una nuova promozione legata a Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 grazie alla quale i giocatori del battle royale possono ottenere in maniera completamente gratuita alcuni oggetti di gioco.

Come attivare i Twitch Drops

Le ricompense della nuova promozione legata a Fortnite riguardano Twitch e, di conseguenza, occorre collegare correttamente l'account di Epic Games a quello della piattaforma streaming targata Amazon per poter ricevere tutti gli oggetti gratis. Per poter abilitare il vostro profilo, il modo più semplice è quello di accedere alll'account Epic Games Store sul sito ufficiale e, dalla pagina dedicata ai collegamenti, effettuare l'associazione del profilo Twitch. In alternativa, potete visitare l'inventario di Twitch e seguire le istruzioni a schermo per collegare i due account.

Come sbloccare skin e schermata di caricamento

Le ricompense di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 sono molto semplici da ottenere grazie ai Twitch Drops. Il funzionamento del sistema di distribuzione dei regali è il solito: dopo aver collegato l'account Twitch e quello Epic Games, basta guardare una qualsiasi diretta streaming di Fortnite che abbia il tag "Drop abilitati".

Ecco di seguito i requisiti per ottenere entrambe le ricompense:

Schermata di caricamento "Steady Aim": guarda una diretta di Fortnite per 30 minuti

Skin per armi e veicoli "Open fire": guarda una diretta di Fortnite per 90 minuti

Una volta raggiunto l'obiettivo utile per ottenere la ricompensa, riceverete una notifica nell'angolo in alto a destra della schermata di Twitch: cliccateci sopra e visitate l'inventario della piattaforma di streaming per visualizzare gli oggetti sbloccati e cliccate sul tasto "Riscuoti subito". In questo modo gli oggetti verranno automaticamente inviati al vostro armadietto e potrete utilizzarli al prossimo avvio del battle royale.

Vi ricordiamo che la promozione è già attiva e sarà possibile sbloccare questi oggetti esclusivi solo fino al prossimo lunedì 4 aprile 2022 alle ore 6:00 del fuso orario italiano.

