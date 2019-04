Fortnite: ecco a voi la skin segreta del Pass Battaglia 8, Rovina

Epic Games ha deciso di sorprendere tutti e, con un post appena pubblicato sulle pagine social di Fortnite Battaglia Reale, ha mostrato quello che è il costume segreto del Pass Battaglia 8, ovvero Rovina.

È molto probabile che il team di sviluppo abbia preso questa decisione per anticipare i sempre più accaniti dataminer, che avrebbero altrimenti approfittato del prossimo aggiornamento per svelare in anticipo l'aspetto e il nome della skin in questione.

Va precisato che per sbloccare questo particolare costume, legato alla Sfida Scoperta, bisogna essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 8 e aver completato almeno 55 sfide settimanali, indipendentemente dalla loro settimana di appartenenza. Attualmente sono disponibili in totale 56 sfide, quindi dovrete praticamente completarle tutte per poter accedere a questa skin extra.

Vi ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento del gioco è stato introdotto l'Arco Esplosivo, una nuova arma alla quale è stata anche dedicata una sfida della Settimana 8. Sulle nostre pagine trovate poi una pratica guida che vi aiuterà a completare tutte le sfide di questa settimana. Pare inoltre che Tyler "Ninja" Blevins non abbia apprezzato gli ultimi cambiamenti apportati da Epic Games al battle royale.