Fortnite: le skin e le sfide Gemini arriveranno oggi?

Le Sfide Gemini di Fortnite potrebbero fare la sua comparsa nella giornata di oggi, insieme al nuovo aggiornamento 9.10 in arrivo nella tarda mattinata. E' questa la supposizione di Fortnite Insider, tra i primi a rivelare l'esistenza di questa skin.

Alle Sfide Gemini sono legate le due skin omonime nelle varianti maschile e femminile, i due costumi potrebbero presto essere messi in vendita nel negozio ma al tempo stesso le Sfide Gemini potrebbero essere disponibili da oggi oppure da domani, magari insieme all'evento Fortnite x Jordan, dedicato al più grande giocatore di basket di sempre, nonchè icona assoluta dello sport e della cultura pop.

Per saperne di più non ci resta che attendere la tarda mattinata, Fortnite sarà offline dalle 10:00 per permettere a Epic Games di pubblicare il nuovo update, la manutenzione richiederà più tempo del previsto ma al momento non è chiaro quando Fortnite tornerà online e disponibile.