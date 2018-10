Fortnite: la skin Spaventapasseri viene utilizzata per tendere tranelli agli avversari

Come riportato su Reddit, sembra che tra i giocatori di Fortnite in possesso della skin Spaventapasseri si sia diffuso un trucchetto per mimetizzarsi nei campi di grano sfruttando la nuova Emote Posa a T, che ha fatto capolino nel negozio lo scorso weekend.

In altre parole, utilizzando la skin in combinazione con la nuova Emote è possibile mimetizzarsi nei campi di grano (e non solo), risultando esteticamente indistinguibili rispetto ad un vero spaventapasseri, di conseguenza diventa molto semplice "ingannare" gli avversari, i quali si avvicineranno senza timore credendo di trovarsi di fronte ad un fantoccio inanimato..

In realtà, avvicinandosi troppi ai "falsi" Spaventapasseri è possibile restare vittima di uccisioni ravvicinante, prestate dunque massima attenzione e se notate qualcosa di sospetto... girate alla larga. Ricordiamo che l'Uomo di Paglia è solo la prima di una lunga serie di skin che faranno la sua comparsa durante l'evento Halloween di Fortnite, al momento Epic Games non ha confermato nulla a riguardo ma nei giorni scorsi sono trapelati vari contenuti a tema che dovrebbero fare la sua comparsa nel corso di questa settimana, comunque in tempo per la festa più spaventosa dell'anno...