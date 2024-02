Fortnite: tutte le skin della Stagione 2 in un leak, c'è anche Ares

Come ormai ben saprete, siamo vicini all'arrivo di un evento legato alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5, la cui mappa ospiterà un enorme braccio al quale è appeso un forziere che andrà distrutto dai giocatori. In attesa che questo vaso di Pandora arrivi nel gioco, è possibile vedere in anteprima tutte le skin del prossimo Pass Battaglia.

I dataminer di Fortnite hanno infatti analizzato tutte le immagini incluse nei più recenti aggiornamenti del free to play e, confrontandole con alcuni artwork al centro di un vecchio leak, hanno scoperto quali saranno i personaggi che potremo sbloccare con il percorso di ricompense premium in arrivo tra qualche settimana. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, si tratta di versione rivisitate dagli artisti di Epic Games delle varie divinità greche, tra le quali vi è persino Ares. Gli artwork in questione sembrano suggerire anche l'arrivo di Medusa, Ermes e Cerbero.

Per chi se lo stesse chiedendo, non è detto che nella Stagione 2 non vi siano collaborazioni di rilievo legate al Battle Pass. A tal proposito, c'è chi sostiene che nel pass possa esserci la versione originale di Kratos, protagonista di God of War.

In attesa di scoprire se tali voci di corridoio siano fondate o meno, vi ricordiamo che nella Stagione 2 di Fortnite arriverà l'evento a tema Avatar The Last Airbender.