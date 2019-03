Fortnite: le skin della Stagione 3 hanno ricevuto degli stili aggiuntivi!

L'aggiornamento 8.20 di Fortnite ha portato con sé numerose novità, tra le quali spiccano la nuova modalità a tempo Il pavimento è lava, la Trappola a dardo velenoso, e alcuni nuovi oggett da raccogliere, come la banana, il cocco e il peperone.

A quanto pare, Epic Games zitta zitta ha anche fatto un gradito regalo ai giocatori storici, in particolare a coloro che hanno acquistato e livellato il Pass della Battaglia della Stagione 3, svoltasi da febbraio ad aprile dell'anno scorso. Le skin Specialista di Missione e Camminatore Lunare hanno ricevuto degli stili aggiuntivi: in sostanza, i giocatori che sono riusciti a sbloccarle all'epoca, hanno a disposizione due nuove opportunità di personalizzazione: abbassare completamente la visiera oppure rimuovere completamente il casco da astronauta ad entrambi i personaggi. In calce a questa notizia trovate un'immagine che mostra tutte le opzioni ora a disposizione dei giocatori. Cosa ve ne pare?

Come sempre accade con la pubblicazione di un nuovo aggiornamento, i data miner si sono subito messi all'opera e hanno scoperto tutti i nuovi oggetti cosmetici in arrivo in Fortnite, oltre ad un indizio su una nuova arma in arrivo, l'Arco Esplosivo!