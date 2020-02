Fortnite: la skin Supersonico e una nuova emote arrivano nel negozio di gioco

La notte, com'è ormai consuetudine, ha portato con sé un nuovo e ricco aggiornamento del negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale. Se avete messo da parte qualche V-Buck, oggi avete molte opportunità per spenderli.

Tanto per cominciare, è tornata in vendita la skin leggendaria Supersonico, che non si faceva vedere dalla Stagione 8. Possiede quattro differenti stili e può essere acquistata al prezzo di 2.000 V-Buck. In vendita ci sono anche gli oggetti del medesimo set (Aviazione Reale), ovvero il deltaplano e due coperture per armi. Torna nel negozio anche il costume epico Leader Squadra Mecha, ispirato al gigantesco robot protagonista dell'evento "Duello Finale" della Stagione 9. La skin porta con sé, oltre al dorso decorativo, anche due stili e un'emote, e può essere comprata a 1.600 V-Buck. Presente all'appello anche il costume raro Bronto, acquistabile a 1.200 V-Buck.

Tra gli altri oggetti in vendita che ci teniamo a menzionare figurano anche le skin del Super Bowl e la nuova emote Balzelloni Balzelloni, visionabile in anteprima nella breve clip allegata in basso, che precede un'infografica con tutte le proposte del negozio di oggi 2 febbraio. Cosa ve ne pare? Acquisterete qualcosa?

Prima di lasciavi, ricordiamo che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 prenderà il via il 20 febbraio: prima di allora è tuttavia previsto l'aggiornamento 11.50 di Fortnite, che introdurrà un motore fisico nuovo di zecca chiamato Chaos.