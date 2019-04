Fortnite: la skin Taro è un plagio? Epic risponde alle accuse

La storia è nota: nei giorni scorsi un giovane artista di nome Ruby Ramirez ha accusato pubblicamente Epic Games di aver rubato un suo concept per la skin Taro e di aver inserito questo costume in Fortnite senza aver pagato neanche un dollaro. Ma le cose staranno proprio così? Decisamente no...

Il difensore della foresta di Fortnite viene venduto a circa 15 euro (1.500 V-Buck), cifra che sarebbe finita interamente nelle casse di Epic Games e per questo Ramizer ha accusato la compagnia, pubblicando anche i bozzetti preparatori della skin di Fortnite da lui disegnata.

La notizia ha subito fatto il giro del mondo ed è giunta fino agli uffici di Epic Games, l'azienda ha subito aperto le investigazioni del caso, smascherando così Ruby Ramirez: secondo quanto emerso, l'artista avrebbe realizzato del materiale grafico basandosi proprio sulla skin Taro di Fortnite con l'obiettivo di attirare l'attenzione di Epic Games.

In altre parole, sarebbe stato lo stesso artista a copiare il materiale ufficiale di Epic Games e non il contrario, Ramirez per tutta risposta ha rimosso i post accusatori dai suoi profili social e si è scusato per l'accaduto, ribadendo però la sua buona fede nel cercare di mettersi in mostra come designer di skin di Fortnite.