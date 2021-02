Fortnite: la skin di Travis Scott potrebbe presto tornare nel negozio

Astronomical, il concerto che Travis Scott ha tenuto in Fortnite, è ricordato come uno dei più grandi eventi mai tenuti nel free-to-play di Epic Games. Quando è andato in onda lo scorso aprile, c'erano ben 12 milioni di giocatori ad assistere al visionario viaggio del rapper, che lo ha portato dalle profondità marine all'immensità dello spazio.

In quell'occasione, Epic Games ha messo a disposizione una skin esclusiva basata sulle fattezze del vero Travis Scott (assieme ad altri oggetti del medesimo set), che come tanti altri costumi legati ad un evento limitato è successivamente sparito dallo store per non farvi più ritorno. Nel frattempo è diventata una delle skin più desiderate dalla comunità, oltre che un grandissimo vanto per coloro che sono riusciti ad acquistarla.

Ebbene, presto potrebbe diventare meno rara. Hypex, uno dei più noti leaker di Fortnite, dopo aver analizzato i dati del gioco ha affermato che "la skin di Travis Scott potrebbe tornare nel negozio il 10 febbraio". La data non è stata tirata fuori a caso, dal momento che in alcuni stati degli USA come il Missouri e il Texas, il 10 febbraio è identificato come il Travis Scott Day.

Ovviamente non c'è nessuna certezza al riguardo, quindi vi consigliamo di prendere le parole di Hypex come un semplice rumor. Una cosa è sicura però: mercoledì prossimo attenderemo con molta curiosità l'aggiornamento giornaliero del negozio in-game!