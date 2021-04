Fortnite: la skin di Travis Scott potrebbe tornare presto nel negozio

Grazie all'arrivo dell'update 16.20 di Fortnite Capitolo 2 i dataminer hanno avuto l'opportunità di scoprire tante nuove informazioni sui contenuti in arrivo prossimamente nel gioco e, tra questi, vi è anche il possibile ritorno di Travis Scott.

Il set dedicato al cantante è infatti stato aggiornato dagli sviluppatori per avere la massima priorità nel negozio: ciò significa che nel caso in cui dovesse approdare nuovamente nel negozio oggetti verrebbe posizionato in cima come contenuto principale. Solitamente questo genere di modifiche viene apportato in prossimità della riproposizione di skin, dorsi decorativi e picconi e non possiamo escludere che Epic Games stia pianificando il ritorno del costume che, a quasi un anno dal debutto, continua ad essere richiesto da parte dei fan che non hanno potuto acquistarlo la prima volta.

Ad avvalorare l'ipotesi del ritorno di Travis Scott in Fortnite è il fatto che il prossimo 23 aprile 2021 sarà il primo anniversario dal concerto in game Astronomical e il 30 aprile sarà invece il compleanno del cantante. Insomma, in una delle due date potremmo finalmente assistere al tanto atteso ritorno del set.

In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito alla questione, vi ricordiamo che tra poche ore sarà possibile sbloccare gratis la skin di Aloy da Horizon in Fortnite Capitolo 2.