Fortnite, skin di Venom in arrivo: ecco come ottenerla gratis

Dopo tante voci è finalmente arrivata la conferma da parte di Epic Games: presto i giocatori di Fortnite potranno vestire i panni di Venom, uno degli anti-eroi più celebri della Marvel.

La skin di Venom verrà messa in palio nel corso della prima fase prossimo torneo settimanale Marvel Knockout Super Series. Vincerla, tuttavia, sarà tutt'altro che semplice, dal momento che i giocatori dovranno classificarsi tra i migliori della propria regione.

Piazzamento richiesto per la skin di Venom

Europa: nei primi 800

Nord America Est: nei primi 500

Nord Amerdica Ovest: nei primi 200

Brasile: nei primi 200

Asia: nei primi 100

Oceania: nei primi 100

Medio Oriente: nei primi 100

Sistema di punteggio

1°: 100 punti

2°: 50 punti

3°-4°: 25 punti

5°-8°: 15 punti

9°-16°: 5 punti

I giocatori che supereranno la prima fase potranno partecipare alle finale e lottare per dei premi in denaro. Epic Games non ha ancora svelato la data d'inizio della nuova Marvel Knockout Super Series, ma con tutta probabilità corrisponde a mercoledì 18 novembre. Prima di allora è inoltre attesa una nuova patch di Fortnite, all'interno della quale i data miner troveranno sicuramente il file della nuova skin di Venom, rendendola pubblica.

Non siete abbastanza forti da rientrare tra i migliori 800 giocatori europei? Non temete, la skin di Venom verrà messa in vendita nel negozio di gioco dopo il termine del torneo. Nel frattempo, potete sbloccare gratis la skin Fendiflutti.