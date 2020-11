Fortnite: la skin di Venom si mostra nella prima immagine

Epic Games continua ad annunciare con costanza nuove skin a tema Marvel per il suo Fortnite Battaglia Reale e nel corso del pomeriggio ha svelato con un primo teaser l'arrivo di un costume dedicato a Venom, storico nemico di Spider-Man. A poche ore dalla pubblicazione del teaser, i dataminer hanno anche pubblicato una prima immagine della skin.

Dallo screenshot pubblicato in serata, possiamo confermare che il costume di Venom in Fortnite farà parte della serie di skin con un modello più grosso rispetto a quello di tutti gli altri e le sue dimensioni dovrebbero allinearsi a quelle di Big Chuggus, l'omone potenziato dal Succo Succoso (chiara citazione a Bane). Purtroppo non sappiamo ancora quale sia il costo del costume, ma possiamo immaginare che il costo della skin si aggiri sui 2.000 V-Buck, dal momento che dovrebbe includere anche un esclusivo strumento da raccolta. Guardando l'immagine si presume che Venom possa mutare la forma del suo braccio e trasformarlo in un'ascia, utile per colpire gli oggetti e ricavarne materiali da costruzione.

In attesa di scoprire quali altri oggetti faranno parte del set, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come ottenere gratis la skin di Venom in Fortnite Capitolo 2.