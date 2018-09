Fortnite: la skin Wild Card dell'evento High Stakes potrà essere personalizzata

Nella giornata di ieri Epic Games ha annunciato che la prossima settimana si svolgerà in Fortnite il nuovo evento High Stakes, che introdurrà la nuova MAT Getaway, un nuovo set di sfide a tema e un costume inedito chiamato Wild Card.

Al momento sono pochi i dettagli sull'evento, e non è ancora chiaro come funzionerà la modalità Getaway (che sembra avere a che fare con fughe e rapine). La compagnia ha promesso che rivelerà ulteriori informazioni durante gli streaming in onda in questi giorni dal PAX West di Seattle (quello di stanotte non ha svelato nulla), ma nel frattempo i data miner si sono già messi all'opera.

Analizzando i file di gioco, hanno scoperto che la skin dell'evento - chiamata Wild Card e visibile nell'immagine d'anteprima in alto - sarà personalizzabile. A quanto pare, sarà possibile modificare l'immagine impressa sulla maschera da hockey. Il Cuore potrà essere sostituito dagli altri semi delle carte francesi, Picche, Fiori e Quadri. Non è tuttavia chiaro come potranno essere sbloccate queste opzioni di personalizzazione. Secondo alcuni, saranno legate al completamento di specifiche sfide.

Vi aggiorneremo non appena scopriremo maggiori dettagli al riguardo. Intanto, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate le guide alle sfide della Settimana 8 della Stagione 5, come "Usa una fenditura presso un luogo diverso da dove si generano le fenditure" e "Cerca tra tre enormi sedili".