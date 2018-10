Fortnite: Skull Trooper è ora disponibile insieme a nuove sfide personalizzate

Dopo una lunga attesa, la skin Skull Trooper è ora disponibile in Fortnite Battle Royale, disponibile nelle versioni maschile (1.500 V-Buck) e femminile (1.200 V-Buck), con tanto di arma e sfide personalizzate.

Il Milite Teschio (questo il nome italiano di Skull Trooper) viene venduto insieme al deltaplano e allo strumento di raccolta, come dicevamo però le sorprese non sono finite poichè acquistando la skin avrete accesso anche ad una serie di sfide personalizzate: portandole a termine otterrete un dorso decorativo speciale e cinque stelle per il Battle Pass, oltre ovviamente a preziosi punti esperienza.

Inoltre, tutti coloro che sono già in possesso della skin Skull Trooper prima versione (acquistata durante l'evento di Halloween 2017) riceveranno anche la speciale variante Purple Glow In The Dark. Ricordiamo che nella giornata di oggi arriveranno anche le Sfide della Settimana 3, inoltre presto dovrebbe partire l'evento di Halloween con ricompense esclusive, al momento però Epic Games non ha diffuso dettagli precisi in merito.