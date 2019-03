Fortnite: Skully, Malevolenza e tutti gli oggetti in vendita oggi 23 marzo

Il consueto aggiornamento notturno del negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale non ha portato con sé novità di rilievo, ma farà ugualmente felici i giocatori. È infatti tornato in vendita un costume molto apprezzati che ha fatto il suo debutto in occasione dell'ultima festività di San Valentino.

Stiamo parlando di Skully, una skin di livello raro che può essere acquistata a 1.200 V-Buck. A renderla davvero interessante è la presenza di uno stile sbloccabile attraverso una serie di sfide specifiche, che chiedono agli acquirenti di giocare 25 partite, sopravvivere a 1.000 nemici e guadagnare 20.000 punti esperienza. Prosegue, intanto, la vendita della nuova skin leggendaria Malevolenza, offerta a 2.000 V-Buck. Entrambi i costumi possono essere accoppiati con uno strumento di raccolta, rispettivamente Spacca-Skully (raro, 800 V-Buck) e Ascia di Fuoco (epico, 1.200 V-Buck). A seguire, trovate una panoramica degli altri oggetti giornalieri in vendita:

Emote Lightstick (epica, 800 V-Buck)

Costume Trambusto (raro, 1.200 V-Buck)

Piccone Crocevia (non comune, 500 V-Buck)

Costume Abbaglio (raro, 1.200 V-Buck)

Deltaplano Carpa Volante (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Posa a T (non comune, 200 V-Buck)

Prima di salutarvi, ricordiamo che avete ancora molto tempo per completare le sfide della Settimana 4, tra le quali è compresa "Cerca il tesoro sepolto". In Cina, intanto, si sono inventati un modo per limitare la dipendenza di Fortnite.