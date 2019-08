Fortnite Smash & Grab: atterra in un Punto Caldo in partite diverse

Sono finalmente disponibili le missioni Smash & Grab della Settimana 4 di Fortnite Stagione 10. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la missione che richiede di atterrare in un Punto Caldo nell'arco di tre partite differenti.

Cosa sono i Punti Caldi, e come è possibile individuarli all'interno della mappa? Ve lo spieghiamo di seguito, aiutandovi a completare le relative missioni Smash & Grab in cui sono coinvolti i Punti Caldi.

Dove trovare i Punti Caldi della Stagione 10 di Fortnite

I Punti Caldi sono delle speciali zone della mappa che vengono selezionate casualmente all'inizio di ogni partita. Quando una location dell'isola di Battaglia Reale viene scelta come Punto Caldo, il suo nome sulla mappa viene colorato di giallo, come è possibile vedere nel filmato proposto in apertura.

Per completare la sfida che richiede di atterrare in un Punto Caldo in tre diverse partite, dunque, non vi resta che avviare una partita di Battaglia Reale, consultare la mappa prima di atterrare e paracadutarvi verso una location colorata di giallo. L'operazione andrà ripetuta nel corso di tre partite differenti.

Una volta che vi trovate in un Punto Caldo, potete approfittarne per portarvi avanti con la missione che richiede di infliggere 200 punti danno ai nemici all'interno di un Punto Caldo, e con la missione prestigio che richiede di eliminare tre avversari in un Punto Caldo.

