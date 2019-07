Fortnite: i Soldati Giocattolo permettono di vincere più facilmente?

Nel corso degli ultimi giorni, in occasione dell'evento 14 Giorni d'Estate, sono arrivate tantissimi nuovi costumi nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale e, due di questi, hanno scatenato le ire di alcuni giocatori.

Parliamo nello specifico delle due skin ispirate ai soldatini giocattolo di Fortnite, quella maschile e quella femminile, i cui stili alternativi permettono di far diventare il proprio avatar completamente grigio o verde. Alcuni utenti hanno acquistato questi oggetti con l'unico obiettivo di impostare il colore verde come predefinito e sfruttarlo per mimetizzarsi nelle aree con alberi e cespugli presenti soprattutto nella parte centrale della mappa.

Tale situazione ha riportato in vita una vecchia polemica riguardante le skin dei battle royale, le quali in teoria dovrebbero essere oggetti semplicemente estetici ma che, in fin dei conti, possono dare un vantaggio effettivo in battaglia a causa del loro colore o, in alcuni casi, delle modifiche alle hit box (ne è un esempio recente quello della skin Banana della Stagione 8).

A proposito di oggetti che danno vantaggi in battaglia, avete già letto dell'emote Deep Dub di Fortnite, la quale consente di cogliere di sorpresa l'avversario ed evitare i suoi colpi?