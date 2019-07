Fortnite: Soleil 'Ewok' Wheeler entra nei FaZe Clan

Soleil “Ewok” Wheeler è ormai una figura affermata sulla scena internazionale del battle royale targato Epic Games. Vi abbiamo già raccontato la vicenda della ragazza in un articolo dedicato alla sua storia.

In concomitanza con la coppa del mondo che ha visto trionfare in modalità Solo un ragazzo sedicenne, la giocatrice/streamer ha annunciato – assieme alla sua nuova “casa” - di esser diventata la prima ragazza a unirsi ai FaZe Clan, organizzazione statunitense tra le più conosciute, amate (e odiate) del panorama esport a Stelle e Strisce.

L'organizzazione ha scelto proprio l'appuntamento mondiale per annunciare la new entry. Ewok si unirà al team di Fortnite insieme a Nick "NICKMERCS" Kolcheff e Nate Hill.

Non solo: è anche la seconda giocatrice di età inferiore ai 14 anni a unirsi a FaZe dopo H1ghsky1, dodicenne che ha contribuito ad alimentare la polemica con Tfue solo poche settimane fa.

Ewok ha collaborato e giocato assieme ad altri streamer molto famosi di Fortnite, come Tim "TimTheTatman" John Betar, Tyler "Ninja" Blevins e Ben "DrLupo" Lupo.

Nei recenti tornei Pro-Am, Ewok ha gareggiato con il cantante Jordan Fisher e il quarterback degli Atlanta Falcons, Kurt Benkert.

Ewok, attraverso un interprete nella lingua dei segni ha dichiarato: "Sono così entusiasta di essere in FaZe Clan, sono tutti davvero meravigliosi, quindi FaZe up!" Anche il proprietario dei FaZe Clan, Ricky Banks, si è dichiarato molto contento per aver reclutato la prima ragazza dell'organizzazione.