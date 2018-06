Fortnite: Sony risponde alle critiche per il mancato cross-play con Switch

Come riportato in mattinata da CNBC, Sony ha visto calare del 2% le proprie azioni in borsa per il mancato supporto cross-play di Fortnite tra le versioni PlayStation 4 e Switch. Il colosso giapponese ha voluto dare una risposta alle critiche ricevute per questa scelta.

"Siamo sempre aperti ad ascoltare i desideri la community di PlayStation per migliorare la loro esperienza di gioco. Fortnite è già un grande successo per con fan PS4, offrendo loro una vera esperienza free-to-play pensata per il multiplayer online. Con 79 milioni di PlayStation 4 vendute in tutto il mondo, e oltre 80 milioni di utenti attivi mensili su PlayStation Network, abbiamo creato un'enorme comunità di giocatori che possono giocare insieme su Fortnite. Inoltre offriamo già il supporto cross-play con le edizioni PC, Mac, iOS e Android, espandendo l'opportunità per i fan di Fortnite su PS4 di giocare con gli utenti delle altre piattaforme" dichiara la divisione PlayStation ai microfoni di BBC, ribadendo dunque la propria posizione senza fare cenno al cross-play con Xbox One e Switch.

Dall'altro lato, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha osservato che "Ciò che fanno i competitor è una loro decisione. Personalmente credo che mettersi a disposizione dei fan e degli sviluppatori può fare solo del bene al gioco", rivolgendosi ai microfoni di IGN.com.

Intanto ricordiamo che nella giornata di ieri la versione Switch di Fortnite era stata già scaricata da oltre 2 milioni di giocatori.