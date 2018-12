Fortnite: sotto l'iceberg c'è un villaggio nascosto!

Lo schianto dell'Iceberg contro l'isola di Fortnite Battaglia Reale, oltre a dare il via alla Stagione 7, ha anche stravolto (per l'ennesima volta) la mappa di gioco introducendo l'inedito bioma invernale. Per il futuro possiamo aspettarci altri cambiamenti, visto che l'isola è in continua evoluzione.

Cosa accadrà nelle prossime settimane? Secondo molti l'area destinata a mutare nell'immediato futuro è il Picco Polare, e grazie ad un giocatore abbiamo anche avuto una conferma al riguardo. Lo YouTuber StanPlay è riuscito a scoprire che nelle profondità dell'iceberg si cela ben più di una torre di guardia: ci sono infatti un castello (prevedibile, vista la presenza della già citata torre) e un intero villaggio, accessibili ed esplorabili grazie ad un trucchetto nella modalità Parco Giochi!

Una volta arrivato nei pressi dell'iceberg, ha effettuato il respawn. Quest'azione gli ha permesso di atterrare in cima dell'iceberg, dove ha creato un Fortatile accanto alla torre. Dopodiché, ha nuovamente fatto riapparire il suo personaggio, che ha così ottenuto l'accesso alla zona nascosta. Potete farvi un'idea ben più precisa guardando il filmato in apertura.

L'area non è ancora completa e necessita ancora di qualche rifinitura, ma StanPlay è stato in grado di identificare i punti un cui appariranno il loot e i forzieri. Molto probabilmente, l'iceberg si scioglierà in differenti fasi, facendo emergere poco a poco le strutture sotto di esso. La teoria dello scioglimento è stata ulteriormente rafforzata dal ritrovamento di una Lama nascosto sotto la neve di Boschetto Bisunto. Cosa ne pensate? Non vediamo l'ora di scoprire cos'ha in serbo Epic Games per la Stagione 7!

Intanto, alcuni giocatori stanno ricreando le celebri mappe di Call of Duty e Counter-Strike grazie alla Modalità Creativa, una delle più importanti novità introdotte dalla Stagione 7 di Fortnite Battaglia Reale.