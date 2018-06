Fortnite Spaccatutto 7: come guadagnare un livello extra e sbloccare la skin Il Visitatore

È ufficialmente iniziata la Settimana 7 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale, che ha introdotto 7 nuove sfide da affrontare. Come sempre, il completamento di tutte quante permette di guadagnare un livello extra del Pass della Battaglia e ci compiere un altro importante passo nella Sfida Spaccatutto... ma procediamo con ordine.

Innanzitutto, assicurateci di completare tutte le sfide della Settimana 7 della Stagione 4:

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/250)

Cerca dei forzieri nelle Rapide Rischiose (0/7)

Consuma Rocce Salterine, Mele o Funghi (0/20)

Fai gol su campi diversi (0/5)

Segui la mappa del tesoro trovata a Parco Pacifico (0/1) - difficile

Eliminazioni con fucili d'assalto (0/5) - difficile

Elimina nemici in Condotti confusi (0/3) - difficile

Una volta completate tutte, verrà sbloccata una nuova schermata di caricamento ritraente Il Visitatore, che potete ammirare in cima a questa notizia. Dietro al personaggio è possibile vedere una Stella della Battaglia. La troverete nel bel mezzo del cratere di Magazzino Muffito, sopra al pezzo di meteorite distrutto all'interno della struttura. Dirigetevi sul posto, raccoglietela e guadagnerete un livello extra del Pass della Battaglia!

Ora, invece, passiamo alla seconda parte della guida. Se avete completato tutte le sfide delle scorse settimane, comprese quelle della settima in corso, allora avete automaticamente completato anche la Sfida Spaccatutto! Ciò significa che potete finalmente ottenere la skin Il Visitatore, ovvero il personaggio mostrato nella schermata di caricamento di questa settimana. Questo costume ha una caratteristica molto particolare: è accoppiato con quattro differenti teste, che possono essere cambiate a piacimento.

Ripetiamo per dovere di chiarezza: per ottenere la skin Il Visitatore bisogna completare tutte le sfide di tutte le 7 settimane, requisito fondamentale per completare tutti e 7 gli step della sfida Spaccatutto. Cosa ne pensate di questo costume? Secondo voi è valsa tutta la fatica fatta negli ultimi due mesi?