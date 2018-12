Fortnite: la spada Infinity Blade è stata rimossa dal gioco!

La spada Infinity Blade, introdotta in Fortnite Battaglia Reale nell'ambito dell'aggiornamento 7.01, ha creato un bel po' di problemi a causa della sua eccessiva potenza. Da sola è infatti in grado di cambiare le sorti di un'intera partita... per colui che la impugna, ovviamente.

Sono moltissimi ad essersene lamentati, specialmente i giocatori più celebri della scena competitiva. Le recenti finali della branca nordamericana del Winter Royale, disputatesi l'11 e il 12 dicembre (subito dopo il lancio della spada!) sono state circondate da innumerevoli polemiche. Pro player come Ninja, Myth e Tfue hanno espresso tutto il loro disappunto, non solo per il pessimo bilanciamento dell'arma, ma anche per il fatto che sia stata inclusa in un torneo con in palio un milione di dollari senza un'accurata fase di testing.

Epic Games, resasi conto della situazione, nella giornata di ieri ha promesso che sarebbe intervenuta per depotenziarla. Evidentemente, le cose si sono rivelate più complicate del previsto, perché pochi minuti fa ha optato per la soluzione più drastica possibile, annunciando la rimozione della spada dal gioco.

"Abbiamo sbagliato a rendere l'Infinity Blade troppo potente e senza contromisure adeguate, specialmente nelle fasi finali delle partite. Abbiamo spostato l'Infinity Blade nel deposito e ora stiamo rivalutando il nostro approccio agli oggetti Mitici", si legge nel comunicato ufficiale.

Non sappiamo se la spada tornerà mai nel gioco in una versione depotenziata. Riteniamo, in ogni caso, che il posto giusto per un'arma di tale caratura sia una Modalità a Tempo dedicata, come richiesto a gran voce dai giocatori a più riprese.