Fortnite: la spadaccina Daring Duelist tra le nuove skin del negozio di venerdì 3 maggio

Anche oggi, venerdì 3 maggio, il negozio di Fortnite si aggiorna con tanti contenuti estetici tra cui skin, picconi, emote e deltaplani. Scopriamo insieme le novità dello store disponibili a partire dalle 12:00 di questa mattina.

Da segnalare in particolare l'arrivo delle skin Epiche Daring Duelist e Sterling, in vendita a 1.500 V-Buck ciascuna, accompagnate dai picconi Silver Sledge (Non Comune, 800 V-Buck) e Flint Striker (500 V-Buck), inoltre fanno il loro ritorno anche il costume Longshot (1.200 V-Buck) e la skin Chopper (Rara, 1.200 V-Buck), oltre alla copertura Hot & Cold (300 V-Buck) e le due emote Infinite Dub ed Electro Shuffle, in vendita rispettivamente a 500 e 800 V-Buck.

Ricordiamo che sono ora disponibili le Sfide della Settimana 10 di Fortnite 8 tra cui troviamo Lanciati nei cerchi di fuoco con un cannone, Elimina avversari ai Pinnacoli Pendenti o nel Quartiere, Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante ed Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza.

La prossima settimana invece partirà ufficialmente la Stagione 9 di Fortnite, al via mercoledì 8 maggio, al momento il tema della nuova season non è stato svelato... ne sapremo di più nel weekend?