Fortnite, le spade laser tornano a brillare: evento per lo Star Wars Day?

Dopo l'arrivo di Moon Knight nel mondo di Fortnite, il battle royale potrebbe essere pronto ad un ritorno in pompa magna dell'immaginario di Guerre Stellari.

A pochi giorni di distanza dallo Star Wars Day 2022, in programma, come sempre, per la giornata del 4 maggio, la community del free to play ha infatti realizzato un interessante avvistamento. Stando ai rilevamenti del dataminer attivo in rete come "Dnik", pare infatti che tra i file di Fortnite: Battaglia Reale abbiano fatto la propria comparsa alcuni aggiornamenti relativi agli effetti di luce delle spade laser.

Le modifiche relative alle armi dei Jedi hanno immediatamente fatto pensare ad un nuovo evento a tema Star Wars all'interno dell'isola di gioco, anche se per il momento mancano conferme ufficiali da parte di Epic Games o Disney. A solleticare ulteriormente i rumor ci ha poi pensato la previsione di un nuovo aggiornamento di Fortnite in programma proprio per il 3 maggio 2022, un giorno prima dello Star Wars Day.



Per scoprire se cavalieri Jedi, Imperiali e spade laser torneranno effettivamente in azione nel free to play, non resta altro da fare che attendere. Nel frattempo, ricordiamo che per lo Star Wars Day 2022 arriverà sul mercato il nuovo set LEGO dedicato al Landspeeder di Luke Skywalker.