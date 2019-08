Fortnite Spara e Spera: posizione dei Container con Finestre

Tra le missioni Spara e Spera in versione prestigio di Fortnite Battaglia Reale ce n'è anche una nella quale bisogna andare in giro per la mappa in cerca di forzieri all'interno di particolari container sulla cui superficie è presente uno specifico disegno.

I container con il graffito a forma di finestra sono in totale 7 e in alcune aree della mappa è possibile trovarne anche più di uno, così da avere maggiori probabilità che dentro uno di questi vi sia un forziere.

Ecco la posizione di questi container:

A sud di Impianto a Pressione : sulle isolette nel fiume di lava si trovano ben 2 container con finestre

: sulle isolette nel fiume di lava si trovano ben 2 container con finestre A sud di Magazzino Muffito (caselle F5 e F6 della mappa): in questa zona è presente un cumulo di container e quello con la finestra si trova in alto

(caselle F5 e F6 della mappa): in questa zona è presente un cumulo di container e quello con la finestra si trova in alto A sud-est di Magazzino Muffito (casella G6 della mappa): nell'area con i vari edifici, entrate nel fabbricato più ad ovest e al suo interno troverete il container

(casella G6 della mappa): nell'area con i vari edifici, entrate nel fabbricato più ad ovest e al suo interno troverete il container A nord-est di Borgallegro (casella E9 della mappa): in questo caso non si tratta di un container ma di un camion parzialmente ricoperto dalla neve

(casella E9 della mappa): in questo caso non si tratta di un container ma di un camion parzialmente ricoperto dalla neve A nord-est di Borgallegro: rispetto al furgone di prima, scendete più a sud fino a trovare un'area con diversi edifici. Entrate nel fabbricato più a sud e troverete il container

rispetto al furgone di prima, scendete più a sud fino a trovare un'area con diversi edifici. Entrate nel fabbricato più a sud e troverete il container A sud di Palmeto Paradisiaco: cercate un piccolo complesso di strutture a sud della città e a nord-ovest di questa piccola area troverete il container, appena fuori da un edificio

