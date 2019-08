Fortnite Spara e Spera: dove trovare i Cartelloni Pubblicitari ricoperti di graffiti

Se avete già completato tutte le sfide standard Spara e Spera di Fortnite Battaglia Reale, allora è arrivato il turno della loro versione Prestigio. Una di queste chiede al giocatore di visitare due Cartelloni Pubblicitari ricoperti di graffiti in un'unica partita, scopriamo quindi dov'è possibile trovarli nella mappa di gioco.

Ecco di seguito la posizione dei cartelloni:

Condotti Confusi : ad est del furgone per il rientro in partita, sulla staccionata che protegge parte di questa zona della mappa

: ad est del furgone per il rientro in partita, sulla staccionata che protegge parte di questa zona della mappa A sud-ovest di Borgo Bislacco (casella E7 della mappa): il cartellone è situato su un muretto di pietra in cima alla collina che affaccia sulla strada

Nel caso in cui doveste avere delle difficoltà a completare da soli questa missione, vi basterà attivare l'assistenza gruppo per farvi aiutare da un amico. Basterà avviare una partita e fare in modo che ognuno atterri su di un cartellone per completare la sfida in una manciata di secondi.

Avete già letto la nostra guida su come trovare le bombolette spray smarrite di Fortnite? Sulle nostre pagine trovate anche la posizione dei distributori di benzina di Fortnite, utile a completare un'altra delle sfide Spara e Spera.