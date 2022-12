Fortnite, sono spariti degli oggetti! L'evento Mezz'inverno sta finendo prima del tempo?

Lo scorso 13 dicembre, come ogni anno, ha preso il via l'evento Mezz'Inverno in Fortnite. Stando ai piani iniziali, le attività sarebbero dovute proseguire fino al 3 gennaio 2023, ma per qualche strana ragione alcune di essere sono terminate prima del tempo. Cosa sta succedendo?

Nelle scorse ore, senza alcun apparente motivo, alcuni importanti contenuti legati all'evento Mezz'Inverno di Fortnite sono spariti dalle partite. Non c'è più traccia dei Lancia palle di neve, sostituiti dai classici Lanciarazzi, e neppure dei Regali di Natale. Il Sergente Bruma, inoltre, non sta più pattugliando l'isola con il suo tir.

Cosa sta succedendo? Purtroppo, non possiamo dirlo con precisione dal momento che il supporto di Epic Games è silente sulla questione, probabilmente poiché i tecnici sono nel bel mezzo delle ferie. È possibile che si tratti di un bug, anche perché la Stagione 1 del Capitolo 4 ha già ampiamente dimostrato di non esserne esente. Stando alle testimonianze reperibili in rete, il Rifugio di Mezz'Inverno risulta invece ancora disponibile: presso quest'area di gioco è possibile scartare 14 regali, uno per ogni giorno, per per un totale di 17 oggetti gratis tra cui due costumi, due deltaplani, due coperture, tre brani per lobby, tre spray, un dorso decorativo, un piccone, una scia, un'emote e un emoticon.

Restiamo in attesa di delucidazione da parte di Epic Games, intanto segnaliamo che sono appena stati svelati i contenuti del Pacchetto Crew di gennaio 2023.