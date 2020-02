Fortnite: spettacolare cosplay della skin Valchiria in un cosplay di datgermia

Le skin di Fortnite sono sicuramente uno dei tratti per cui il battle royale di Epic Games è più noto. L'elevato grado di personalizzazione del gioco e la caratterizzazione dei vari outfit creati dagli sviluppatori sono una delle qualità principali del videogame.

E sono sicuramente riconosciute anche dai cosplayer, che spesso si cimentano nella realizzazione di alcuni costumi ispirati proprio alle skin che quotidianamente vengono messe in vendita nel negozio di Fortnite. È il caso stavolta di datgermia, che si è prodigata in un cosplay della skin Valchiria davvero spettacolare, come potrete vedere nel post di Instagram in calce alla news.

Si tratta di una skin leggendaria introdotta nella Stagione 5 di Fortnite, che poteva inoltre essere completata con glider, piccone e back bling, tutti inclusi nel set. Gli appassionati di serie TV riconosceranno anche un piccolo omaggio (anche se probabilmente involontario) a Game of Thrones, dato che il personaggio sempra potersi tranquillamente sedere al fianco del Re della Notte, tanto gli stili sono simili.

La cosplayer ha rivelato di aver finito il costume il 2 Febbraio, ma avendo aggiornato i suoi fan di tanto in tanto su Instagram, sappiamo che ci stesse lavorando ormai da un bel po' di tempo. In ogni caso, date un'occhiata al risultato finale.

Sul nostro sito invece trovate le skin in vendita oggi su Fortnite con il nuovo aggiornamento del negozio. Sempre a proposito del battle royale di Epic, è stata annunciata la Fortnite Celebration Cup.