Fortnite: lo spettrogramma del suono della meteora rivela l'emote Take the L!

Il mistero della meteora di Fortnite si infittisce sempre di più. Con l'aggiornamento di questa mattina, è stato aggiunto uno strano suono che è possibile udire quando si mira verso di essa.

Il fatto ha subito generato stupore tra gli utenti, catalizzando anche l'attenzione di numerosi streamer, tra cui Ninka. Qualcuno, però, è andato oltre. All'utente Reddit Lucas7yoshi è venuta la brillante idea di analizzare lo spettrogramma di quel suono con il software Spek. Ciò che ha scoperto ha dell'incredibile: i risultati rivelano nientepopodimeno che l'emote Take the L, uno dei balli più famosi del gioco, riproposto persino da Antoine Griezman come esultanza per un gol.

Si tratta indubbiamente di un Easter egg davvero divertente che, tuttavia, non fornisce nessuna informazione aggiuntiva sulla natura della meteora. Non è ancora chiaro dove e quando si schianterà, e nemmeno cosa accadrà. In rete circolano le teorie più disparate, che ieri abbiamo provato a raccogliere in una news dedicata.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Intanto, quest'oggi Fortnite ha ricevuto una nuova ondata di contenuti. Hanno fatto il loro debutto la Mitragliatrice Leggera e la modalità limitata 50vs50 v2. Sono partite le nuove sfide, tra le quali visita tre negozi di Taco in una partita, ed è iniziato un weekend con doppia esperienza. Le cose da fare, ai giocatori di Fortnite Battaglia Reale, non mancano di certo.